В Лодейном Поле десять спасателей тушили полыхающий частный дом

В Лодейном Поле десять спасателей тушили полыхающий частный дом
Спасатели оперативно потушили постройку. Фото: pixabay

В городе Лодейное Поле вспыхнул частный дом. Спасатели боролись с огнем около получаса.

Пожар случился в среду, 3 июня, на проспекте Ленина. Сигнал о происшествии поступил дежурному пожарно-спасательной части в 1:18. К постройке оперативно выехали десять человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, там загорелся частный дом площадью 69 квадратных метров.

В 01:51 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль, припаркованный вблизи жилого дома. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в одной из групп социально сети «ВКонтакте».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лодейном Поле десять спасателей тушили полыхающий частный дом
Добровольцы прибыли для эксперимента по испытанию отечественной вакцины от ...
МЧС продезинфицировало более 3 тысяч лечебных и образовательных учреждений
За минувшие сутки в России потушили 29 лесных пожаров
Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы КОВИД
ПФР перечислил 146 миллиардов в качестве выплат семьям с детьми
Правительство поручило проверить на соблюдение прав решения по Covid-19
В Приморском районе вспыхнула легковушка, припаркованная вблизи жилого дома