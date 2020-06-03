В Лодейном Поле десять спасателей тушили полыхающий частный дом

В городе Лодейное Поле вспыхнул частный дом. Спасатели боролись с огнем около получаса.

Пожар случился в среду, 3 июня, на проспекте Ленина. Сигнал о происшествии поступил дежурному пожарно-спасательной части в 1:18. К постройке оперативно выехали десять человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, там загорелся частный дом площадью 69 квадратных метров.

В 01:51 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль, припаркованный вблизи жилого дома. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в одной из групп социально сети «ВКонтакте».