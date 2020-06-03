Филипп Киркоров в образе полового органа спел «песню простаты»

Филипп Киркоров в образе полового органа спел &#171;песню простаты&#187;
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский музыкант Филипп Киркоров появился в очередном выпуске передачи #вмаскешоу, в котором высмеял передачу «Жить здорово!» Елены Малышевой.

В видео, опубликованном в своем Instagram-аккаунте, певец показал себя артистом, лишившимся заработков из-за карантина в период пандемии Covid-19. Поэтому, по сюжету, он был рад, когда ему сообщили, что у него есть заказ на ролик для ТВ-шоу.

Киркоров изобразил простату и спел песню, в которой призвал себя помассировать. Фото: instagram.com/fkirkorov

В ролике он высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом», а Николаю Баскову пожелал исполнил роль органа в передаче «Жить здорово». После этого Киркоров изобразил увеличенную простату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров после дня рождения сдал тесты на коронавирус.

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