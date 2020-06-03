В Пулково в среду отменили 19 авиарейсов

В петербургском аэропорту продолжается отмена авиарейсов. Сегодня из Пулково не вылетят 19 самолетов.

В среду, 3 мая, не вылетят воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Северсталь», Red Wings, «ЮТэйр», «РусЛайн», «Чайна Истерн Эйрлайнз», Uzbekistan Airways, AZAL, «Северный Ветер», S7.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, пассажиров не доставят в Сочи, Ухту, Краснодар, Калининград и другие горда России.

Напомним, в стране продолжает действовать запрет на международные перелеты, который был введенный в конце марта. Это связано с угрозой распространения новой инфекции Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инцидент с птицей, которая угодила в двигатель самолета, обойдется Пулково в 2 млн рублей.