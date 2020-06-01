Инцидент с птицей обойдется Пулково в два миллиона рублей

В двигатель самолета авиакомпании «Россия» угодила птица.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает АБН. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал Пулково выплатить 1,9 миллиона рублей авиакомпании «Россия» после инцидента с попаданием птицы в двигатель пассажирского самолета.

Все случилось в апреле 2019 года, который летел из Санкт-Петербурга в Гамбург. Следы попадания птицы обнаружили уже за границей. После выяснения всех обстоятельств происшествия выяснилось, что столкновение произошло в зоне орнитологической ответственности Пулково. В петербургском аэропорту должны были лучше позаботиться о предотвращении подобных инцидентов.

Напоминаем, что изначально «Россия» требовала почти пять миллионов, но со временем сумма была уменьшена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково встретили вывозной рейс из Майами.