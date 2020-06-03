После гибели 4 человек в пожаре на Выборгском шоссе заведено уголовное дело

Следственные органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуют причину пожара в доме на Выборгском шоссе, ставшего причиной смерти четырех человек.

По факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Согласно материалам дела, ночью 3 июня после того, как спасатели справились с огнем в квартире одного из домов по Выборгскому шоссе, в помещении нашли тела хозяина жилплощади и его знакомых — двух женщин и мужчины.

По предварительной версии, спровоцировало пожар неосторожное обращение с огнем. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев, осматривают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные ликвидировали возгорание всего за час, однако спасти людей не удалось.