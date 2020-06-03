В Боткинской больнице произошел пожар, есть погибшие

В Боткинской больнице произошел пожар, есть погибшие
Новое отделение больницы на Пискаревском проспекте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Боткинской инфекционной больнице в Санкт-Петербурге ранним утром 3 июня произошел пожар, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, возгорание произошло в отделении инфекционного гепатита, загорелись постельные принадлежности. Пламя распространилось на всю палату площадью пять квадратных метров, передают в пресс-службе Главка МЧС по Северной столице.

Персонал медицинского учреждения оперативно среагировал на чрезвычайную ситуацию и своими силами справился с огнем, прибывшие на место происшествия пожарные сделали контрольную проливку. К сожалению, в результате пожара погиб 39-летний мужчина, причиной смерти стало отравление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после гибели четырех человек в пожаре на Выборгском шоссе возбуждено уголовное дело.

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