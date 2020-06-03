Петербург стал регионом с самым низким уровнем безработицы

Петербург стал регионом с самым низким уровнем безработицы
В среднем в первом квартале 2020 года уровень безработицы в России составил 4,6%. Это на 0,2% меньше, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

По итогам исследований Росстата, самый низкий процент безработицы в первом квартале текущего года зафиксирован в Санкт-Петербурге.

Оказалось, что с января по март в Северной столице лишь 1,5% трудоспособных горожан испытывали сложности с трудоустройством. Второе место в этом рейтинге заняла Москва, отставая от Петербурга лишь на 0,1%. За ней расположился Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа с показателями 1,8% и 2,5% соответственно. Последней в пятерке лидеров стала Московская область, где было безработными были зарегистрированы всего 2,6% населения.

Хуже всего с безработицей дело обстоит в Северном Кавказе. Самые высокие показатели по не трудоустроенным гражданам в Ингушетии (26,6%), Северной Осетии, Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкесии. Эксперты считают, что причина кроется в большом количестве молодежи, проживающей в этих регионах — в начале карьерного пути многие испытывают сложности с поиском работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больницах Северной столицы открыто 3 тысячи вакансий.

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