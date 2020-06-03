В России ожидают рост количества безработных до 20 млн человек

После снятия режима самоизоляции и других ограничений начнутся массовые банкротства и увольнения, считает бизнесмен. Фото: pixabay.com

После снятия режима самоизоляции и других ограничений начнутся массовые банкротства и увольнения, считает бизнесмен. Фото: pixabay.com

Основатель сервиса Superjob Алексей Захаров спрогнозировал волну банкротств и увольнений в России, которая оставит безработными до 20 млн человек.

По мнению предпринимателя, коронавирусные ограничения мешают многим компаниям приступить к юридическим процедурам банкротства или сокращения сотрудников, поэтому сейчас сложно делать выводы о реальном положении вещей в сложившемся кризисе. Как только ограничения останутся позади, уверен Захаров, стремительно взлетит процент безработицы.

Кроме того, бизнесмен отмечает, что многие люди, потерявшие работу, не обращаются на биржу труда, так как не видят смысла в этом. Следовательно, реальное количество людей, потерявших работу, может в 5-6 раз превышать официальные данные, пишет «Интерфакс». Захаров считает, что сейчас без работы осталось около 10 млн человек, а к осени это число может вырасти до 20 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам первого квартала 2020 года в Петербурге отмечается самый низкий процент безработицы.