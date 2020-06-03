Трех гуляющих лосей заметили на Планерной улице в Петербурге

Местные жители заметили трех лосей, гуляющих по проезжей части в Приморском районе.

Об этом сообщили очевидцы 3 июня. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как лоси перебегают дорогу.

«Кто потерял трех лосей? Они на Планерной под балконом гуляют», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в условиях дикой природы лоси стараются держаться в одиночестве, если животные и ходят группами, то зачастую это мать со своими детьми.