Трех гуляющих лосей заметили на Планерной улице в Петербурге

Трех гуляющих лосей заметили на Планерной улице в Петербурге
Лоси. Фото: vk.com/spb_today

Местные жители заметили трех лосей, гуляющих по проезжей части в Приморском районе.

Об этом сообщили очевидцы 3 июня. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как лоси перебегают дорогу.

«Кто потерял трех лосей? Они на Планерной под балконом гуляют», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в условиях дикой природы лоси стараются держаться в одиночестве, если животные и ходят группами, то зачастую это мать со своими детьми.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
животные лоси приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, когда откроют российские пляжи
Более 120 военнослужащих-женщин ЗВО примут участие в Параде Победы на ...
Трех гуляющих лосей заметили на Планерной улице в Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло почти 8,8 тысячи
Депутат Александр Рассудов: «Предприниматели Петербурга брошены на произвол ...
Эксперты рассказали, какие симптомы коронавируса встречаются у домашних животных
Жители Петербурга подали коллективный иск к Смольному за самоизоляцию
В Петербурге в преддверии православных праздников увеличат количество ...