В Мшинском заказнике была замечена лосиная семья

Запечатлеть животных удалось с помощью фотоловушки, установленной Росприроднадзором по СЗФО.

На фото можно заметить самку лося и ее детенышей, которым сейчас примерно один год. В условиях дикой природы лоси стараются держаться в одиночестве, если животные и ходят группами, то зачастую это мать со своими детьми.

В настоящее время лоси активно заводят новое потомство. Примечательно, что детеныши растут очень быстро. Уже в 6 месяцев их вес может составлять 170 кг. Взрослое животное достигает веса до 500 кг. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

К сожалению, случаи попадания животных под колеса далеко не единичны. Водителям стоит быть внимательным на дорогах. Всегда стоит пропускать животное, а не стараться спугнуть транспортным средством. Со страху лось может не вернуться в лес, а пойти дальше по дороге.

Животные являются собственностью государства. Поэтому, в случае причинение вреда их здоровью, виновники будут обязаны заплатить штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что браконьеры убили лосиху в Пушкинском районе.