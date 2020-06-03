Пенсионер попал под поезд в Волосовском районе

Пенсионер попал под поезд в Волосовском районе
Инцидент произошел днем 3 мая. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пенсионер попал под поезд на железнодорожной станции Кикерино Ленобласти.

Мужчина попал под грузовой поезд, когда переходил пешеходный переход через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, сообщили в СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.Инцидент произошел днем 3 мая.

Им оказался 58-летний житель Волосовского района. К сожалению, пенсионер погиб. Сейчас проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции Новое Мозино пенсионер попал под поезд. Причиной несчастного случая стало нарушением пожилым человеком правил безопасности.

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Пенсионер попал под поезд в Волосовском районе
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