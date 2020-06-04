В деревне Озерки 12 спасателей тушили горящий дом

В деревне Озерки 12 спасателей тушили горящий дом
Спасатели оперативно потушили постройку. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти вспыхнул частный дом. Сотрудники пожарно-спасательной части боролись с огнем больше часа.

Возгорание случилось сегодня ночь, 4 июня, в деревне Озерки. Сигнал о ЧП поступил дежурному около 00:57. Горела обстановка на площади 120 квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области, горящую постройку тушили 12 сотрудников, прибывших к месту происшествия на трех спецмашинах.

На ликвидацию огня у них ушло больше часа. Пожар был полностью потушен к 02:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово среди ночи такси сбило велосипедиста. Очевидцы поделились кадрами с места аварии в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар проишествия
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