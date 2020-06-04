На Малой Балканской рано утром загорелась трехкомнатная квартира

В Петербурге на Малой Балканской вспыхнула квартира. С огнем боролись 12 спасателей.

Пожар случился сегодня утром, 4 июня, в жилой квартире дома №46. Сигнал о ЧП поступил сотруднику пожарно-спасательной части в 6:33. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, спасатели тушили пламя около часа. К 07:40 огонь был полностью ликвидирован.

В одной из комнат полыхала обстановка на площади пяти квадратных метров. Также выгорел балкон площадью три квадратных метра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Озерки 12 спасателей тушили горящий дом.