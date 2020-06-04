В Петербурге индекс самоизоляции с утра упал до 3,4

Сегодня утром жители Северной столицы отправились по делам. Индекс самоизоляции составил 3,4 балла.

По данным сервиса «Яндекса», в четверг, 4 июня, «на улице есть люди». До ситуации с коронавирусом в аналогичный период соответствующий показатель был бы равен 3,1.

Сервис также начал показывать активность в городах: 0% — активность в момент самой глубокой изоляции, а 100% — активность в самый оживленный будний день до распространения новой инфекции.

Так, по данным на 2 июня активность в городе на Неве равна 72%. То есть, горожане свободно перемещались по городу, несмотря на рекомендации властей и медиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ношение маски снижает риск заражения коронавирусом в десятки раз.