Из квартиры на проспекте Просвещения скорая увезла женщину с многочисленными травмами

Полицейские Приморского района выясняют обстоятельства получения травм женщиной в собственной квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 3 июня.

В полицию поступило о том, что о том, что из своей квартиры дома на проспекте Просвещения в тяжёлом состоянии с различными травмами тела и головы госпитализировали женщину 1976 года рождения.

Сейчас проводится проверка, выяснятся обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.