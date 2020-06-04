«Оранжевая» и «коричневая» ветки петербургского метро появятся к 2023 году

Сложная ситуация с вирусом Covid-19 не сказалась на сроках окончания строительства новых станций метрополитена в Северной столице.

Все эти месяцы работы продолжались на Красно-Калининской линии метро и на Лахтинско-Правобережной. Метростроители установили в тоннели более 600 колец.

Как сообщает Piter.TV, недавно они завершили проходку наклонного хода на станции «Горный институт», которая станет продолжением четвертой линии горподземки.

Строительство «оранжевой» ветки завершат к маю 2022 года. А «коричневой» – к сентябрю 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метростроители Петербурга пробили ход к станции метро «Горный институт». Также в горподземке значительно вырос пассажиропоток.