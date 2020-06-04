На Дворцовой набережной введут ограничение движения

На Дворцовой набережной введут ограничение движения
Движение будет ограничено. Фото: Baltphoto

В скором времени на Дворцовой набережной начнутся работы по ремонту дорожного покрытия тротуаров. В связи с этим вводятся дорожные ограничения.

Как сообщает петербургская Дирекция транспортного строительства, специалисты выполнят мощение гранитными плитами на участке от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки. Ремонт ограничит движение по набережной с 8 по 17 июня и с 25 июня по 8 июля.

Кроме того, ограничения введут на нечетной стороне проспекта Маршала Жукова до 31 августа. Речь идет об участке от проспекта Ветеранов до дома №72 по Маршала Жукова.

Также движение будет ограничено на пересечении Замшиной улицы и улицы Васенко с 8 июня по 30 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали о новых ограничениях на дорогах Петербурга. В Северной столице со вторника, 2 июня, вводят ряд новых ограничений дорожного движения.

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