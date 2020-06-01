В ГАТИ рассказали о новых ограничениях на дорогах Петербурга

В Северной столице со вторника, 2 июня, вводят ряд новых ограничений дорожного движения.

О новых ограничениях в Петербурге сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Так, в период с 2 по 21 июня водители не смогут свободно проехать по участку улицы Крыленко, где будут идти работы по прокладке водопровода и канализации. Речь идет об участке от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта.

Те же работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет проводить на Московском проспекте рядом с улицей Глеба Успенского и на улице Глеба Успенского рядом с Московским проспектом. Движение будет ограничено до 17 июня.

Кроме того, работы по строительству теплосетей, которые продлятся до конца месяца ограничат проезд по Верхнему переулку. Ограничения введут на участке от проспекта Энгельса до Домостроительной улицы. Для водителей будет организован объезд через 8-1 Верхний переулок, проспект Культуры и 3-1 Верхний переулок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ предупреждает об ограничении движения по проспекту Шаумяна с 1 июня.