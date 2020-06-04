На Туристской произошло массовое ДТП

На Туристской произошло массовое ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 4 июня, в Приморском районе произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, на Туристской улице столкнулись четыре автомобиля. Участники ДТП заняли два ряда.

«На Туристской, перед Богатырским проспектом, стоят четверо, две Киа, Ауди и кто то ещё, сильно помятый. Без раненых, курят стоят в сторонке, левый и средний ряд заняли», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге обновили набережную канала Грибоедова
Петербуржец получил пулю в голову в ходе конфликта на Невском
Суд оштрафовал хозяйку салона красоты на Дыбенко за стрижку во время ...
В Елизаветинской больнице сообщили о смерти рентгенолаборанта
В Петербурге оштрафовали бизнесмена за нарушения при продаже алкоголя
Ленобласть сохранила шесть автобусных маршрутов до Петербурга
На Туристской произошло массовое ДТП
Петербургский «Водоканал» готовится к летним потопам