На Туристской произошло массовое ДТП

В четверг, 4 июня, в Приморском районе произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, на Туристской улице столкнулись четыре автомобиля. Участники ДТП заняли два ряда.

«На Туристской, перед Богатырским проспектом, стоят четверо, две Киа, Ауди и кто то ещё, сильно помятый. Без раненых, курят стоят в сторонке, левый и средний ряд заняли», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.