Ленобласть сохранила шесть автобусных маршрутов до Петербурга

Шесть автобусных маршрутов, соединяющих Петербург и Ленобласть, продолжат работать под управлением областных перевозчиков.

Как сообщает городской Комитет по транспорту, под сокращение не попали коммерческие маршруты №К-81, К-468, К-515, К-521, К-530, а также один социальный — №687.

О передаче маршрутов Ленобласти договорились вице-губернатор Петербурга Максим Соколов и вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин.

При этом сократить решили маршруты №№ 467 и 99ШК. Последний отменили после строительства собственной школы в поселке Бугры, а второй отменили еще в прошлом году из-за ликвидации разворотного кольца на трассе «Кола»

В июне будет рассмотрен вопрос о сокращении еще 22 коммерческих маршрутов, которые дублируют социальный транспорт и не пользуются популярностью у пассажиров в последнее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный отменяет 39 автобусных маршрутов в июле.