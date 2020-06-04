В Елизаветинской больнице сообщили о смерти рентгенолаборанта

Рентгенолаборант Елизаветинской больницы Лариса Кириллова умерла от коронавируса в Петербурге.

Как сообщается в группе Елизаветинской больнице в соцсети «ВКонтакте», смерть медика наступила в Боткинской больнице в среду, 3 июня. Она умерла в возрасте 55 лет. Причиной смерти стали осложнения из-за коронавирусной инфекции.

Лариса Эльмаровна родилась в 1963 году в Ленинградской области. Она отдала работе в Елизаветинской больнице почти 38 лет своей жизни. Кириллова пошла туда работать сразу после окончания медучилища на должность медсестры, а через шесть лет она заняла должность рентгенолаборанта.

«Мы вспоминаем её с теплотой. Коллеги по отделению отзываются о ней как об ответственном сотруднике, профессионале своего дела. Для многих она, коммуникабельная, отзывчивая, добрая женщина, стала настоящим другом», — говорится в сообщении больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два врача больницы №20 в Петербурге умерли от коронавируса.