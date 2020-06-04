На Гражданском образовалась пробка из-за светофоров

На Гражданском образовалась пробка из-за светофоров
На перекрестке образовалась серьезная пробка. Фото: vk.com/spb_today

Произошел сбой в работе светофоров, что спровоцировало настоящий транспортный коллапс.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Гражданского проспекта и проспект Непокоренных. Там произошли сбои в работе светофоров, что в итоге спровоцировало транспортный коллапс. На снимках, опубликованных в сети, видно, что перекресток «встал» – огромное количество машин не могут нормально проехать. Есть мнение, что светофоры не работают из-за дождя.

Подобная проблема, к слову, случилась не только на этом участке дороги. Водителям стоит быть внимательнее при выборе маршрута.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец получил пулю в голову в ходе конфликта на Невском. Между пострадавшим и неизвестным мужчиной развязался конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

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