Петербуржец получил пулю в голову в ходе конфликта на Невском

Очевидцы вызвали скорую раненому мужчине, который лежал на асфальте в центре Петербурга.

Стрельба произошла сегодня днем, 4 июня, прямо в центре города — на Невском проспекте. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам пользователей, окровавленный мужчина лежал под аркой дома №137 по Невскому проспекту. Над ним стоял сотрудник полиции и пытался остановить кровь из раны на голове. Петербуржцы рассказали, что пострадавший был в сознании, на месте работала скорая помощь. Рядом с ним лежал перцовый баллончик.

Как рассказали 78.ru в МВД, между пострадавшим и неизвестным мужчиной развязался конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявшего с балкона на Сизова поместили в изолятор.