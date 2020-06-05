В Миннеаполисе хотят «демонтировать» департамент полиции

Члены муниципального совета Миннеаполиса планируют «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона.

«Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно», — написал он в Twitter.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петергофа вышли на митинг против мусороперерабатывающего завода. Участники протестной акции намерены высказать свое мнению относительно проекта реформы по обращению с ТКО. Митинг начался в 14:00 на Чебышевской улице в Петергофе.