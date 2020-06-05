В Лодейном Поле ночью горел частный дом

В Лодейном Поле ночью горел частный дом
Пожар. Фото: pixabay

В ночь на 5 июня в Лодейном поле произошел пожар. На улице Гражданская загорелся частный дом.

Горела обстановка площадью 106 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило около 2:20. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 4:12. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Лодейное Поле пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Японский политолог призывает «отобрать» у России Южные Курилы
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6,4 миллиона человек
Билл Гейтс оценил теорию о глобальном чипировании
Петербуржцев в пятницу ожидают кратковременные дожди с грозой
Роспотребнадзор запретил «Планетарию 1» открываться раньше времени
В Бразилии выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса
В Лодейном Поле ночью горел частный дом
В Петербурге пенсионерка стала жертвой «сотрудника ЖКХ»