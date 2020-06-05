Утром загорелась квартира в «сталинке» на Московском проспекте

Небольшой пожар произошел утром в пятницу, 5 июня, в Московском районе Северной столицы.

Согласно информации главного управления МЧС по Петербургу, экстренные службы получили сообщение о возгорании в 6.08 утра. Огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного жилого дома на Московском проспекте, 167.

На месте происшествия работали девять сотрудников ведомства с привлечением двух спецмашин.

Установлено, что в трехкомнатной квартире загорелась обстановка на площади пять квадратных метров.

Спасатели потушили огонь к 6.40. Данные о пострадавших при пожаре не приводятся. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейном Поле ночью горел частный дом. Горела обстановка площадью 106 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.