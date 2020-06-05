В Петербурге на 98% завершили весеннюю помывку фасадов нежилых зданий

В Северной столицы почти завершилась ежегодная весенняя помывка фасадов нежилых зданий, подведомственных исполнительным органам государственной власти, бюджетным предприятиям и учреждениям.

Вскоре приступят к наведению порядка и в оставшихся жилых домах, рассказывают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Всю информацию о ходе работ по помывке фасадов можно централизованно отследить на портале «Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга». На сегодняшний день в ней можно найти информацию о 4 454 объектов из 4 550 запланированных к уборке.

Вся недостающая информация появится на сайте в течения июня. Кроме того, инспекторы ГАТИ выборочно проверят результаты помывки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ петербуржцев предупредили о новых ограничениях, которые ждут горожан с началом лета.