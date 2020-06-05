В Петербурге раскрыли мошенников, которые, притворяясь пострадавшими родственниками, выманивали деньги у пенсионеров

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Фото: pixabay.com

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга изобличили в мошенничестве троих граждан, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичное преступление.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники угрозыска задержали троих злоумышленников, которые обращались к пожилым петербуржцам, притворяясь родственниками, и обманным путем похищали у них денежные средства. Таким образом преступники успели оставить без полутора миллионов рублей девятерых пенсионеров Северной столицы.

Позже была установлена причастность троих мошенников к еще одному аналогичному эпизоду, жительницу Московского района обманули на 150 тысяч рублей. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге некий «делец» приобрел квартиру по фальшивому паспорту.