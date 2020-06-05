В Петербурге разбираются с просрочкой в продуктовых наборах

В Петербурге разбираются с просрочкой в продуктовых наборах
Местный житель советует другим родителям проверить даты. Фото: ВКонтакте/Подслушано в Кронштадте

Один из горожан отметил, что на его ребенка выдали консервы с истекшим сроком годности.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщили власти Санкт-Петербурга. После того, как в сети появилась информация о просрочке в продуктовых наборах для льготников, власти начали расследование инцидента. Считается, что могла иметь место подмена продукции фальсификатом. Из-за этого выдачу сухпайков приостановили на какое-то время, но сейчас снова возобновили – каждый будут проверять перед тем, как отдать, чтобы инциденты не повторялись. Все баночки, вызывающие подозрение, уже изъяты.

Подчеркивается, что продукцию поставляла компания ООО «Морские традиции», находящаяся в Подмосковье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детям в Кронштадте выдали просроченные консервы. Кроме того, помимо просрочки консервов, родители обнаружили, что вместо сайры, как указано на упаковке, в консервах была сельдь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
продуктовые наборы просрочка смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самопровозглашенный хирург, изуродовавшая семь пациенток, впала к кому
Ученые раскритиковали лекарство Трампа от коронавируса
В Петербурге снова откроются непродовольственные магазины
В ВОЗ поделились новыми рекомендациями по использованию масок
В Сосновом Бору беспокоятся о количестве зараженных
Петербуржцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны
В Колпинском районе в жесткой аварии пострадал ребенок
Врачи назвали симптомы рака, которые путают с коронавирусом