Детям в Кронштадте выдали просроченные консервы

Жители Кронштадта пожаловались в соцсетях на детские продуктовые наборы, в которых им попались консервы с истекшим сроком годности.

Как сообщается в группе «Подслушано в Кронштадте» в соцсети «ВКонтакте», рыбные консервы в составе продуктовых наборов, которые выдали родителям в детских садах, оказались просроченными. Срок производства на банке указан 18 апреля 2018 года, тогда как срок годности не более двух лет.

Кроме того, помимо просрочки консервов, родители обнаружили, что вместо сайры, как указано на упаковке, в консервах была сельдь.

«Дамы и Господа, нас обманули. По маркировке на банке во втором ряду (С88) — это сельдь», — пишут возмущенные петербуржцы.

Один их местных жителей пожаловался, что внутри такой банки он нашел там «бурду с запахом сельди и откуда-то взявшуюся икру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга разнообразили продуктовые наборы.