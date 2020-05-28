Власти Петербурга разнообразили продуктовые наборы

В них появятся сладости, а также уважат тех, кому нельзя глютен.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказал сообщил начальник направления социального питания Алексей Барабанщиков в передаче «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». Он рассказал, что власти расширили состав продуктовых наборов для школьников и воспитанников детских садов. Отмечается, что сложно было изменить его кардинально, но внести коррективны удалось.

В продуктовые наборы включили еще больше кондитерских изделий, которые порадуют детей, а также продукты повседневного спроса, которые осчастливят взрослых. В июне также будут выдавать безлютеновые пайки, ведь у некоторых детей есть аллергия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детям Петербурга выдали более миллиона продуктовых наборов. С начала пандемии школьники и ученики средних профессиональных учреждений получили 569 тыс. 658 продуктовых наборов. Это 99,7% от запланированного объема.