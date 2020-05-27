Детям Петербурга выдали более миллиона продуктовых наборов

Детям Петербурга выдали более миллиона продуктовых наборов
Выдача продуктовых наборов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге детям и подросткам выдали более 1 млн 153 тыс. продуктовых наборов. В мае они получат дополнительные «пайки».

«Принято решение о выдаче дополнительной партии продуктовых наборов за май», — сообщили в Администрации Петербурга 27 мая.

С начала пандемии школьники и ученики средних профессиональных учреждений получили 569 тыс. 658 продуктовых наборов. Это 99,7% от запланированного объема.

Воспитанникам детских садов выдали 552 тыс. 729 наборов, что составляет 99,48% от запланированного числа пайков.

Выдача продуктовых наборов в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей завершена. Они получили 4 тыс. 447 пайков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил выдать школьникам и детсадовцам все положенные продуктовые наборы до конца мая.

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