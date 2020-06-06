На Ленинском проспекте рухнул лифт с людьми внутри

Причиной инцидента стал оборвавшийся трос.

Об этом сало известно в ночь с 5 на 6 июня. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Все случилось на Ленинском проспекте – там в одном из жилых домов рухнул лифт, внутри которого находились люди. По предварительным данным, оборвался трос. На место уже прибыли спасатели, полицейские, а также две кареты скорой помощи. Непонятно, пострадал ли кто-нибудь и каково их состояние. Спецслужбы выясняют обстоятельства инцидента.

Пока что официально никто не комментировал случившееся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Благовещенске в торговом центре сорвался лифт. Лифт сорвался в крупном торгово-развлекательном центре «Острова». Внутри находились двое мужчин, которые получили травмы. На место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавших.