В Благовещенске в торговом центре сорвался лифт

Внутри находились люди, двое пострадали.

Все случилось сегодня, 30 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пишет ТАСС. Лифт сорвался в крупном торгово-развлекательном центре «Острова». Внутри находились двое мужчин, которые получили травмы. На место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавших.

Пока что не удалось выяснить, что стало причиной инцидента. Все обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге рабочий сорвался с 16 этажа, возбуждено уголовное дело. Трагедия случилась 28 марта на стройплощадке по Торфяной дороге. 21-летний молодой человек упал в ходе работ по отделке фасада многоэтажки. Травмы оказались несовместимы с жизнью.