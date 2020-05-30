В Благовещенске в торговом центре сорвался лифт

В Благовещенске в торговом центре сорвался лифт
Мужчин госпитализировали. Фото: unsplash.com

Внутри находились люди, двое пострадали.

Все случилось сегодня, 30 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пишет ТАСС. Лифт сорвался в крупном торгово-развлекательном центре «Острова». Внутри находились двое мужчин, которые получили травмы. На место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавших.

Пока что не удалось выяснить, что стало причиной инцидента. Все обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге рабочий сорвался с 16 этажа, возбуждено уголовное дело. Трагедия случилась 28 марта на стройплощадке по Торфяной дороге. 21-летний молодой человек упал в ходе работ по отделке фасада многоэтажки. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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В Благовещенске в торговом центре сорвался лифт
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