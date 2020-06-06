Стало известно, на каких условиях откроются непродовольственные магазины в Петербурге

В Северной столице со следующей недели возобновят работу непродовольственные магазины.

Так, разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торгового зала которых не превышает 400 «квадратов». Также у помещений должен быть предусмотрен отдельный уличный вход для посетителей. Концентрация покупателей должна быть не более одного человека на 4 квадратных метра площади. Магазины одежды также смогут работать, но примерочные должны быть закрыты.

Как сообщили в администрации градоначальника, непродовольственные магазины в торговых центрах послабление не коснется, они по-прежнему будут закрыты

Также смогут работать организации-застройщики, продающие жилье, а также компании, которые ведут розничную продажу авто. Но попасть туда можно будет только по предварительной записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург продолжает бить антирекорды по индексу самоизоляции.