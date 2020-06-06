Во Всеволожском районе Ленобласти умерла восьмимесячная девочка

В субботу, 6 июня, стало известно о смерти при неизвестных обстоятельствах восьмимесячного ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сейчас сотрудники областных правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах гибели маленькой девочки. Трагический инцидент произошел накануне, около восьми вечера 5 июня, в частном доме на территории садоводства «Грузино-1» неподалеку от деревни Куйвози.

По информации правоохранителей, на теле погибшего ребенка не выявлено признаков насильственной смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга, на Петрозаводском шоссе, 5 июня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести.