Во Всеволожском районе Ленобласти умерла восьмимесячная девочка

Во Всеволожском районе Ленобласти умерла восьмимесячная девочка
Причины смерти девочки неизвестны. Фото: pixabay.com

В субботу, 6 июня, стало известно о смерти при неизвестных обстоятельствах восьмимесячного ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сейчас сотрудники областных правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах гибели маленькой девочки. Трагический инцидент произошел накануне, около восьми вечера 5 июня, в частном доме на территории садоводства «Грузино-1» неподалеку от деревни Куйвози.

По информации правоохранителей, на теле погибшего ребенка не выявлено признаков насильственной смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга, на Петрозаводском шоссе, 5 июня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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