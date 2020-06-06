В День эколога в Петербурге выпустили на волю редких сов

В пятницу, 5 июня, в честь Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды, в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга выпустили двух серых неясытей.

Совы попали в ветеринарную клинику с тяжелыми травмами и болезнями, в связи с чем им пришлось перенести длительный курс лечения и реабилитации. Отметим, что серая неясыть находится в Красной книге Северной столице — этот вид находится под угрозой исчезновения.

Животных отпустили на свободу на территории природного заказника «Северное побережье Невской губы». В выпуске сов участвовал председатель комитета Денис Беляев. Он отметил, что охраняемые природные территории играют важную роль в сохранении биоразнообразия региона, развитии экотуризма и формировании экологической культуры у граждан.

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