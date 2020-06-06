После смягчения ограничений жители Петербурга заметно активизировались

Непогода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

Непогода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

После снятия некоторых ограничений, действующих в городе ввиду эпидемии коронавирусной инфекции, жители Северной столицы стали гораздо более активными.

Согласно данным активности горожан, предоставляемых сервисом «Яндекс.Карты», в субботу загруженность улиц в Северной столице оценили на 69%. При этом стоит отметить, что последние дни в городе часто идут дожди, но даже этот фактор не мешает активности петербуржцев.

Кроме того, сегодня православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день по традиции необходимо посетить кладбище, чтобы отдать дань памяти умершим родственникам и близким. В связи с этим петербуржцы массово отправились на городские кладбища.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с православными праздниками на улицах Петербурга увеличат количество рейсов общественного транспорта.