После смягчения ограничений жители Петербурга заметно активизировались

После смягчения ограничений жители Петербурга заметно активизировались
Непогода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

После снятия некоторых ограничений, действующих в городе ввиду эпидемии коронавирусной инфекции, жители Северной столицы стали гораздо более активными.

Согласно данным активности горожан, предоставляемых сервисом «Яндекс.Карты», в субботу загруженность улиц в Северной столице оценили на 69%. При этом стоит отметить, что последние дни в городе часто идут дожди, но даже этот фактор не мешает активности петербуржцев.

Кроме того, сегодня православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день по традиции необходимо посетить кладбище, чтобы отдать дань памяти умершим родственникам и близким. В связи с этим петербуржцы массово отправились на городские кладбища.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с православными праздниками на улицах Петербурга увеличат количество рейсов общественного транспорта.

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