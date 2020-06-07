На Потемкинской от дома отвалились куски лепнины

На Потемкинской от дома отвалились куски лепнины
Никто пока что не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В этот момент мимо проходила женщина, но ее не задело.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Потемкинской улице – с дома номер три отвалились куски лепнины и чуть не угодили на голову прохожей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Элементы фасада лежат на тротуаре. Непонятно, сообщили ли о произошедшем в соответствующие ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Маяковского обваливается лепнина. По предварительном информации, никто не пострадал, однако мог — через дом начинается Невский проспект и людей через участок проходит много.

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На Потемкинской от дома отвалились куски лепнины
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