В Невском районе мужчина украл фары

Подозреваемый уже задержан. Его поймали практически с поличным.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Накануне владелец «Фольксваген» обратился в полицию, заявив о пропаже фар с его автомобиля. Спустя всего день сотрудникам правоохранительных органов удалось найти подозреваемого – в его машине, стоящей на проспекте Большевиков, обнаружили фары. Пропажу вернули владельцу, а обвиняемого доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге у прохожих крадут медицинские маски. Мужчина, работающим контролером-кассиром, похитил у 25-летнего прохожего 4 тысячи средств индивидуальной защиты, таким образом нанеся материальный ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.