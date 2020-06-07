В Невском районе мужчина украл фары

В Невском районе мужчина украл фары
Фары вернули владельцу. Фото: vk.com/dorinspb

Подозреваемый уже задержан. Его поймали практически с поличным.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Накануне владелец «Фольксваген» обратился в полицию, заявив о пропаже фар с его автомобиля. Спустя всего день сотрудникам правоохранительных органов удалось найти подозреваемого – в его машине, стоящей на проспекте Большевиков, обнаружили фары. Пропажу вернули владельцу, а обвиняемого доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге у прохожих крадут медицинские маски. Мужчина, работающим контролером-кассиром, похитил у 25-летнего прохожего 4 тысячи средств индивидуальной защиты, таким образом нанеся материальный ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.

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