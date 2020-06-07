Панин прокомментировал свое поведение на похоронах Кокшенова

Актер заявил, что его оклеветала желтая пресса.

Об этом стало известно 7 июня. Обо всем актер Алексей Панин рассказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва». В СМИ писали, будто знаменитость, присутствовавший на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова, позволил себе негативно высказываться о покойном. После этого Панина как будто попросили покинуть церемонию прощания.

Актер уверяет, что ничего такого не было и что все публикации такого характера – то всего лишь выдумки желтой прессы.

«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую (ерунду — Прим. Ред.), которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы»,

— убеждает Панин.

Напоминаем, что Кокшенов скончался в 83 гожа 4 июня. Накануне родные и друзья проводили его в последний путь в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа причина смерти народного артиста Кокшенова.