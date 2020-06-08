Россиянам напомнили о начала четырехдневной рабочей недели

Рабочими будут дни с 8 по 11 июня. Фото: pixabay

Рабочими будут дни с 8 по 11 июня. Фото: pixabay

У россиян сегодня началась сокращенная рабочая неделя. Граждане будут трудиться всего четыре дня.

Дело в том, что 12 июня в связи с празднованием Дня России установлен выходной.

Как сообщил Роструд, что рабочими на этой неделе будут дни с 8 по 11 июня. В последний день рабочее время сокращается на час, поскольку он предпраздничный. Затем граждан ждут три выходных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер объявил 24 июня выходным днем. В этот день по всей стране пройдут парады Победы, которые были отменены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.