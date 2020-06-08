Леус обещает петербуржцам рекордно жаркий понедельник

Сегодня в Санкт-Петербурге столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла, однако летнюю погоду могут испортить кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в понедельник, 8 июня, над городом время от времени будут появляться облака, а ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди, а также грозы.

На своей странице в Facebook специалист рассказал, что на территории Ленобласти будет еще жарче — воздух прогреется до +30 градусов. Леус подчеркнул, что 8 июня может стать самым теплым днем с начала года. Южный ветер достигнет скорости до девяти метров в секунду, а при грозе он станет порывистым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы отправились купаться в парке Интернационалистов.