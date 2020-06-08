В Колпино задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего знакомого

Сотрудники правоохранительных органов Колпинского района Санкт-Петербурга задержали женщину, которая подозревается в убийстве местного жителя.

Как объяснили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье, 7 июня, в дежурную часть полиции Колпинского района позвонила женщина, которая рассказала о трупе в квартире одного из домов по Заводской улице в поселке Понтонный.

Прибывший на место происшествия участковый обнаружил в квартире тело 43-летнего безработного и 44-летнюю женщину, находившуюся у него в гостях. Её и задержали по подозрению в убийстве. Вероятно, она совершила звонок. Обстоятельства смерти петербуржца пока неизвестны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга 50-летний мужчина зарезал 18-летнего юношу.