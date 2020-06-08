Петербург попал в тройку лучших регионов по работе системы здравоохранения

Якутия, Санкт-Петербург и Чечня стали лидерами в рейтинге регионов по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в условиях пандемии с 1 по 7 июня.

Согласно данным Экспертного института социальных исследований, лидером стала Якутия, где в медучреждениях подготовили 1 523 койки. В Северной столице в поликлиническом отделении оборудовали палаты для больных (240 коек) и реанимационный комплекс на 12 мест. А в поселке Алды (Чечня) перепрофилировали больницы на 350 койко-мест.

Кроме того, лидерами по мерам профилактики и нераспространению коронавируса стали Москва, Подмосковье и Ленобласти.

А в сфере поддержки зараженных, медицинских сотрудников и социально незащищенных категорий граждан лучшими регионами признали Приморье, Бурятию и Свердловскую область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.