Стали известны подробности ДТП с Ефремовым

Один из участников аварии получил тяжелые травмы.

Все случилось 8 июня в Москве. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Авария произошла у Смоленской площади – там столкнулись Jeep Cherokee и Lada, в одном из них за рулем сидел актер Михаил Ефремов. По предварительным данным, его машина выехала на встречную полосу с серьезным превышением скорости. В результате водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое – врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы.

По предварительным данным, в момент аварии Ефремов был пьян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте. В результате водитель мотоцикла оказался на асфальте, кажется, он получил травмы, но насколько серьезные – предположить сложно.