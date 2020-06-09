В Кингисеппе задержаны двое взрослых мужчин, которые стреляли в мальчика из игрушечного пистолета

В Кингисеппе задержаны двое взрослых мужчин, которые стреляли в мальчика из игрушечного пистолета
Полицейские задержали злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В полицию обратился технолог коммерческого предприятия и сообщил о том, что в Кингисеппе на детской площадке у дома по улице Большая Советская неизвестные, передвигающиеся на автомобиле «ВАЗ», выстрелили в его 11-летнего сына.

Оказалось, что выстрел был произведен из детского игрушечного пистолет. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что мальчику оказали медицинскую помощь, после чего он в удовлетворительном состоянии был направлен на амбулаторное лечение. В тот же день подозреваемые были задержаны.

Ими оказались двое неработающих, ранее судимых местных жителей 34 и 40 лет. Их доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
игрушечный пистолет кингисепп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержан музыкант, который домогался к 14-летней ученице
В госпитале «Ленэкспо» среди ночи обрушился потолок
В Кингисеппе задержаны двое взрослых мужчин, которые стреляли в мальчика ...
На Неве устанавливают более 140 понтонов для «Алых Парусов»
Жители Кораблестроителей и Бурцева сообщили о «взрывах» в ...
В Мексике число заболевших коронавирусом превысило 120 тысяч человек
В Ленобласти собака вцепилась в шею ребенку, возбуждено дело
В Пулково 9 июня отменили 15 рейсов по России