Рабочий сорвался с крыши дома на Елизарова и погиб

В Невском районе Петербурга с крыши дома сорвался монтажник-строитель. Мужчина разбился.

Трагедия случилась в понедельник, 8 июня, на проспекте Елизарова. Предположительно, рабочий упал с крыши или строительных лесов дома №20. Он находился на высоте пятого этажа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина скончался на месте. Установлено, что это 44-летний уроженец Узбекистана, зарегистрированный во Фрунзенском районе города. Официально трудоустроен он не был.

Тело направили в морг, чтобы установить точные причины смерти. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге рабочий сорвался с 16 этажа. 21-летний молодой человек упал в ходе работ по отделке фасада многоэтажки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.