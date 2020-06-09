На Шереметьевской у девушки угнали иномарку за 5 миллионов рублей

На Шереметьевской у девушки угнали иномарку за 5 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Полицейские разыскивают злоумышленника, который похитил иномарку на улице Шереметьевской.

В полицию обратилась 22-летняя девушка и сообщила о том, что утром от дома по улице Шереметьевская, неизвестный злоумышленник угнал принадлежащий ей автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 5 миллионов рублей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина подходит к автомобилю, садиться в него и уезжает с места парковки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что перед судом в Петербурге предстанет 29-летний местный житель, обвиняемый в угоне каршерингового авто. Мужчина, по версии следствия, пытался завладеть машиной бизнес-класса.

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На Шереметьевской у девушки угнали иномарку за 5 миллионов рублей
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