МКБ предложил компаниям новый способ подтверждения транзакций в ДБО

МКБ предложил компаниям новый способ подтверждения транзакций в ДБО
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

Московский кредитный банк (МКБ) внедрил решение PayControl в интернет-банк для юридических лиц, что позволит компаниям и предпринимателям, в первую очередь из сегмента МСБ, безопасно и просто подтверждать транзакции с помощью мобильной подписи на своем устройстве.

Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей — код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета.

Использование PayControl позволяет клиентам входить в интернет-банк «Ваш Банк Онлайн» без ввода логина и пароля по QR-коду, а также безопасно подписывать транзакции и получать интерактивные уведомления о документах на мобильном устройстве. Также реализована возможность «групповой» подписи транзакций, что особенно удобно для юридических лиц, совершающих множество операций. В этом случае пользователь имеет возможность просмотреть реквизиты отдельной транзакции, один раз нажимает кнопку «подписать», при этом электронная подпись формируется отдельно для каждой операции.

Внедренная банком платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl разработана компанией SafeTech, резидентом IT-кластера фонда «Сколково».

Решение PayControl для клиентов- физических лиц МКБ внедрил ранее .

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

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